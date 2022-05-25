سفيرنا لدى الأردن يبحث سداد ديون المستشفيات وتسهيل العلاج للمواطنين فيها

استضاف سفيرنا لدى الأردن عبد الباسط البدري في مقر السفارة بالعاصمة عمان، رئيس لجنة تسديد الديون بالخارج أبوبكر محمد الجفال والوفد المرافق له لبحث الجهود المبذولة لمعالجة ملف الديون المتراكمة على المواطنين لصالح المستشفيات الأردنية هناك.

وتمحور النقاش حول المختنقات السابقة وسبل إزالة المعوقات التي تحول دون تلقي المواطن الليبي العلاج اللازم بالمشافي الأردنية، وتسهيل عملية قبول حالات العلاج بشكل ميسر.

حضر الاجتماع كل من عضو لجنة تسديد الديون ومدير عام جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أحمد سالم أحمد، وعضو ومقرر اللجنة أسامة امحمد أبو غنية، وعضو لجنة تسديد الديون بالخارج حسام الدين تنتوش، وأعضاء من وحدات الشؤون المالية والطبية والخدمات المساندة، والمكلف بالمكتب الصحي بالسفارة والمراقب المالي والقنصل الليبي.

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