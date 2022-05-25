الدبيبة: النواب والأعلى للدولة لايريدون الانتخابات | أخبار ليبيا 24

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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. إن مجلسا النواب والأعلى للدولة لا يريدون الانتخابات، وبعض الدول الداعمة لمجلس النواب تريد استمراره.

وأضاف الدبيبة. خلال لقائه عددا من المترشحين للانتخابات أن العائق الرئيسي لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، لأن قانونها كان مفصلا ليُحقّق رغبات فئة معينة.

وأشار رئيس الحكومة. إلى أنه عارض هذا القانون لا الانتخابات، لافتًا إلى أن تعطيل المحكمة الدستورية أيضا شكّل عائقا أمام إجراء الانتخابات.

وأوضح الدبيبة أن قرار إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي طارئ، وكان من المقرّر أن تُجرى بعد عام ونصف من تسلّم حكومة الوحدة الوطنية مهامها.

ودعا إلى ضرورة أن يصوّت الشعب على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية، وحتى إن أنجزت قاعدة دستورية خلاف الدستور فيجب أن يصوّت عليها الشعب أيضا

وتعهد رئيس الحكومة بتسليم السلطة مباشرة بعد انتخاب برلمان جديد وشَكّل حكومة جديدة. مطالبًا من ينادون بخروجه من المشهد بأن ينادوا بخروج الأجسام التشريعية المنتهية مدّتها أيضا.