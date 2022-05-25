اليعقوبي: طرابلس رهينة المليشيات ولتكن سرت عاصمة ليبيا الإدارية

دعت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي إلى جعل مدينة سرت عاصمة إدارية لليبيا.

وقالت اليعقوبي في تغريدة عبر “تويتر”: “ولتبقى طرابلس عاصمة ليبيا وكل الليبيين، ولكن نحن الآن في أمس الحاجة لعاصمة إدارية ولتكن (سرت عاصمة ليبيا الإدارية)”.

وأشارت إلى أن الأسباب لحاجتنا إلى هذا الحل كثيرة ومنها أن سرت وموقعها الجغرافي المتوسط لليبيا تبعد عن طرابلس 450 كيلومترا وتبعد عن بنغازي ما يقارب 578 كيلومترا.

وأضافت أن رمزية المدينة “التي قهرنا فيها داعش” وأيضا سرت مدينة تخلو من المليشيات والمظاهر المسلحة، وتتوسط طرابلس التي يسيطر عليها التيار الإسلامي والمليشيات وبنغازي التي يسيطر عليها حفتر.

ورأت أن الحكومة تحتاج إلى استقرار وأمن بعيدا عن التأثير الفج لرؤوس المليشيات التي تسيطر الآن بشكل تام على الرئيس السابق عبد الحميد الدبيبة، فهو من دعمهم من أجل شرعنة اغتصابه للسلطة وهذا شيء لا يخفى على أحد.

وأكدت أن طرابلس لم تعد بيئة صالحة أو مكانا آمنا لممارسة عمل أي قطاع حكومي من وزارات أو مؤسسات سيادية، فالكل رهينة لرؤساء هذه المليشيات.