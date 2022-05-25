الجراري: على المسؤولين الليبيين التعاقد مع الشركات المصرية صاحبة الخبرة بمجال البناء لإعادة الإعمار

ليبيا – قال رئيس غرفة التجارة والصناعة في طبرق إبراهيم الجراري إن الاهتمام الليبي بالجانب المصري في إعادة الإعمار جاء نتيجة العلاقات الوطيدة، بالإضافة إلى النجاحات الكبرى في مجال البناء.

الجراري أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أنه اليوم هم أكثر حرصًا على ضرورة الإعمار خصوصًا بعد ما حققته مصر من طفرة عمرانية غير مسبوقة وبناء مدن كاملة وفي زمن قياسي والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، علاوة على الجسور والكباري.

وأوضح أن تلك الشركات المصرية سلمت كل المشاريع وقبل الموعد المتفق عليه، مناشدًا كافة المسؤولين الليبيين بضرورة التعاقد مع الشركات المصرية صاحبة الخبرة في مجال البناء والتشييد وعمل الأنفاق والجسور لإعادة الإعمار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية