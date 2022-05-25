رسو ناقلة نفطية بميناء الحريقة لشحن مليون برميل من النفط إلى الصين

رست الناقلة النفطية سي فوليت على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق لشحن مليون برميل إلى الصين وهي الناقلة المليونية الخامسة خلال شهر مايو الجاري.

وقالت مصادر إن إنتاج أمس المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 225 ألف برميل من النفط الخام، كما أن عمليات الشحن والتصدير تتم وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا للمحافظة على السلامة العامة.

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