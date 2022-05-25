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وكيل وزارة الداخلية يصدر تعليماته بالمباشرة في حصر العمالة الوافدة للحد من الهجرة غير الشرعية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

عقد وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، اجتماعاً موسعاً بديوان وزارة الداخلية بحضُور مُعاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشُؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية عميد مفتاح بوخريص، كلف خلاله عميد سالم المغيربي بإدارة مباحث الجوازات بالمنطقة الشرقية.

اقعيم، وبحسب المكتب الإعلامي التابع له، أصدر تعليماته للمباشرة في استخدام بطاقة حصر العمالة الوافدة، وذلك للحد من الهجرة غير الشرعية وقطع الطريق أمام ضِعاف النفوس وكسبهم غير المشروع نظير المتاجرة بهم على حساب الأمن القومي.

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قناة ليبيا الحدث

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