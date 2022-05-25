رافضًا إقالة «قدور».. المنفي:  مثل هذه القرارات من اختصاصات المجلس الرئاسي

التقى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، اليوم الأربعاء، العقيد مصطفى قدور نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية للشؤون الأمنية.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، في بيان على فيسبوك، أن الاجتماع

الذي عُقد بمقر ديوان المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس؛ بحث “الإجراءات المتعلقة بالقرار الصادر عن رئيس الجهاز، بشأن إعفاء نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية للشؤون الأمنية”.

وأكد «المنفي» خلال اللقاء بأن “مثل هذه القرارات من اختصاصات المجلس الرئاسي”، منوهاً أن “نشر قرارات صادرة عن الجهاز عبر وسائل الإعلام يعتبر مخالفاً، للوائح والقوانين المعمول بها”.