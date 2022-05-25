باشاغا: في يوم وفاة الملك نتذكر عمله الدؤوب من أجل بناء ليبيا

العنوان – سرت

علق رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الأربعاء على ذكرى وفاة ملك ليبيا الراحل الملك إدريس السنوسي.

وقال باشاغا في منشور عبر حسابه الرسمي على “فيسبوكط :”يصادف 25 مايو ذكرى وفاة مؤسس المملكة الليبية الملك ادريس السنوسي، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته”.

وأضاف رئيس الحكومة الليبية :”نتذكر في هذا اليوم عمله الدؤوب من أجل بناء مؤسسات حكومية ودستور يكفل حقوق الجميع”.

وفي 25 مايو 1983، توفي الملك إدريس السنوسي، ودفن في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة بعد أن نقلت جثمانه طائرة عسكرية خصصتها الحكومة المصرية لذلك. وكان الملك قد حكم عليه بالإعدام غيابياً من قبل محكمة الشعب الليبية في نوفمبر 1971.