المنفي يؤكد أن إقالة رجال المخابرات من اختصاص المجلس الرئاسي

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن إقالة مسؤولي المخابرات هي من اختصاصات المجلس الرئاسي لا سواه، منوهاً أن نشر قرارات صادرة عن الجهاز عبر وسائل الإعلام يُعد مخالفاً للوائح والقوانين المعمول بها.

وجاء تصريح المنفي وتنويهه أثناء لقائه بالعقيد مصطفى قدور نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية للشؤون الأمنية- الأربعاء- بمقر ديوان المجلس الرئاسي بمدينة طرابلس، حيث بحث مع قدور، كافة الإجراءات المتعلقة بالقرار الصادر عن رئيس الجهاز، بشأن إعفاء الأخير.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس جهاز المخابرات الليبية حسين العائب، قد أصدر في وقت سابق، قراراً بعزل نائب رئيس الجهاز مصطفى قدور، بعد أن شارك الأخير في استقبال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا خلال محاولته دخول طرابلس قبل أيام، وجاء هذا القرار عقب قرار آخر لرئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، يقضي بإقالة مدير الاستخبارات العسكرية اللواء أسامة جويلي من منصبه.

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