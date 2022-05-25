وزير مالية الدبيبة يبحث مع الرئيس الغاني والبنك الإفريقي دعم اقتصادات الدول الأفريقية

شارك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، خالد المبروك والوفد المرافق له الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الافريقي للتنمية المنعقدة في مدينة أكرا بجمهورية غانا.

وجرت الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الافريقي تحت رعاية رئيس جمهورية غانا، نانا أكوفو أدو، والتي شارك فيها رؤساء دول: تنزانيا الاتحادية، وموزمبيق، نائب رئيس رواندا، ورئيس جزر القمر.

وشارك في هذه الاجتماعات وزراء المالية لعدد 80 دولة مساهمة في مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، وتناولت الاجتماعات والجلسات عددا من الموضوعات الهامة التي شكلت المحاور الأساسية لأعمال الدورة (57) لمجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية والتي تتمثل في دعم اقتصادات الدول الافريقية والاستثمار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية.

وتم عقد لقاء بين رئيس جمهورية غانا الرئيس نانا أكوفو أدو، وأكينوومي أديسينا رئيس مجموعة البنك الافريقي للتنمية ووزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الافريقي للتنمية.