المنفي يشيد بتعاون قوة مكافحة الإرهاب مع الجهات الأمنية

أشاد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بمجهودات قوة مكافحة الإرهاب وتعاونها مع الجهات الأمنية، في تأمين حياة المواطنين وحفظ الممتلكات العامة والخاصة.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، الأربعاء، آمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين، والذي قدّم إحاطة كاملة عن عمل القوة خلال الفترة الماضية، في التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة، وفق بيان الرئاسي.

وكان المنفي قد عقد مطلع الأسبوع اجتماعاً عسكرياً موسعاً بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة ورؤساء الأركان النوعية والعمليات، بحث خلاله آخر المستجدات والأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد.

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