الخارجية تعلن استرداد 16 مليون دولار من أموال محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار

العنوان – طرابلس

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية استرداد مبلغ مالي بقيمة 16 مليون دولار أمريكي من الأموال الخاصة بمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار.

وأوضحت الوزارة أن هذه الأموال كانت مستثمرة لدى مصرف الدوتشي بنك فرانكفورت عام 2011 وتم الاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية.

وأضافت وزارة الخارجية أن المحكمة العليا بجمهورية ألمانيا الاتحادية قد أصدرت حكماً نهائياً أدانت فيه المتهمين بسرقة الأموال بطريقة غير قانونية وحكمت عليهم بالسجن بمدد تتراوح بين السنتين إلى أربع سنوات، وغيرها من الأحكام.

ورحبت وزارة الخارجية بهذه الخطوة الهامة التي جاءت تماشياً مع أهداف وجهود حكومة الوحدة الوطنية لحماية وصون أموال الدولة الليبية المجمدة.

وعبر الوزارة عن بالغ شكرها وتقديرها لكل من ساهم في إقفال هذا الملف وعلى تظافر وتعاون جميع الأطراف ذات الصلة وعلى رأسهم موظفي محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، وسعادة السفير جمال برق سفير ليبيا بجمهورية ألمانيا الاتحادية ،والمؤسسة الليبية للاستثمار، ومكتب النائب العام.