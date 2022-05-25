بلدية بنغازي تتفق مع مديرية الأمن لوضع حد للاعتداءات على مرافق الكهرباء

اتخذ رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري مع مدير أمن بنغازي رمضان الوحيشي ومدير إدارة التوزيع سهل بنغازي، بالشركة العامة للكهرباء، جملةً من الإجراءات بشأن الاعتداءات على شبكة الكهرباء ومرافق القطاع إجمالاً.

وتطرق المسؤولون في معرض مناقشاتهم إلى المضار الجسيمة جراء أعمال العبث والتخريب والسرقة لمعدات الشبكة الكهربائية ومكوناتها، والتعدي على الشبكات المُغذية للأحياء السكنية والمزارع من قبل المخالفين والخارجين عن القانون، الذين يستولون على مادتي النحاس والألومنيوم، لبيعها في سوق الخردة.

كما بحث المجتمعون الاعتداءات على المرافق الأخرى للبينة التحتية، مثل نهب أغطية مصفيات مياه الأمطار في الشوارع، إضافة إلى الأبواب والأسوار الحديدية لعدد من المرافق العامة والملكيات الخاصة وبيعها أيضاً لمحلات الخردة.

يُشار إلى أن المؤسسات الحكومية المحلية الثلاث قد اتفقت بعد نهاية الاجتماع على اتخاذ الإجراءات العاجلة، منها القيام بحملات دورية والتحري عن الأشخاص المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، على غرار ما تشهده غرب البلاد من حملات مماثلة مع تزايد وتيرة سرقة أسلاك النحاس من خطوط الإمداد بالطاقة.

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