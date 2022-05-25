المنفي يبحث مع وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية العديد القضايا التي تهم القطاع

طرابلس 25 مايو 2022 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي اليوم الأربعاء بطرابلس، وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية السيدة مبروكة توغي عثمان، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة.

هذا وناقش اللقاء العديد القضايا التي تهم قطاع الثقافة، وجهود الوزارة في الارتقاء بالمشهد الثقافي العام، وبحث بعض الإشكاليات التي تُواجه الوزارة.

وأطلعت السيدة الوزيرة رئيس المجلس الرئاسي، على سير العمل بوزارة الثقافة، ومكاتبها في كل البلديات والمناطق، والتنسيق المستمر بينها، للنهوض بالثقافة وتطوير مجالاتها وفنونها المختلفة، كما قدمت الوزيرة لمحة عن جهود الوزارة في دعم مشروع المصالحة الوطنية الذي يعمل المجلس الرئاسي على إنجازه ضمن استحقاقات المرحلة.

من جهته، أكد السيد الرئيس على أهمية دور وزارة الثقافة في نشر التوعية وخطاب التسامح، ونبذ خطاب الكراهية ودعم المصالحة الوطنية الشاملة، لتجاوز الأزمة الراهنة، مُبديًا استعداد المجلس لدعم الثقافة والمبدعين في هذا المجال، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد في كل المكاتب الثقافية، لتطوير آلية العمل وفق رؤية مستقبلية لإنجاح العمل الثقافي. (وال) ح س/ ر ت

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