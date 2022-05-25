محجوب: اللافي أقال “قدور” وجاءت الأوامر للمنفي لتدارك الخطأ

وصف المحلل السياسي محمد محجوب بيان إعادة آمر كتيبة النواصي مصطفى قدور لمنصب نائب رئيس جهاز المخابرات للشؤون الأمنية، بأنه مسرحية.

وقال محجوب في تغريدة عبر “تويتر” إن “الذي قام بإقالة مصطفى قدور هو وليد اللافي، ولتدارك خطورة الموقف جاءت الأوامر للمنفي بإعادته إلى منصبه”.

وتساءل: “بما أن المنفي تحدث عن الاختصاصات؛ متى تم احترام قراراته واختصاصاته من قبل اللص الدبيبة أو الميليشيات التي تسيطر على طرابلس؟” على حد وصفه.

ورفض محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، اليوم الأربعاء، قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إقالة قدور.

وجاء البيان بعد الاجتماع الذي عقده المنفي مع قدور بمقر ديوان المجلس الرئاسي في طرابلس؛ وبحثا خلاله “الإجراءات المتعلقة بالقرار الصادر عن رئيس الجهاز، بشأن إعفاء نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية للشؤون الأمنية” بحسب بيان للمجلس الرئاسي.

ووفق البيان فإن «المنفي» أكد خلال اللقاء أن “مثل هذه القرارات من اختصاصات المجلس الرئاسي”، منوهاً أن “نشر قرارات صادرة عن الجهاز عبر وسائل الإعلام يعتبر مخالفاً، للوائح والقوانين المعمول بها”.