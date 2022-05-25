إعادة تأهيل مدسة امساعد لتمكين 800 طفل ضمنهم نازحون ولاجئون من التعلم

أعلن مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة في ليبيا «يونيسف»، اليوم الأربعاء، الانتهاء من صيانة وإعادة تأهيل مدرسة امساعد وتسليمها إلى البلدية الواقعة قرب الحدود المصرية شرق ليبيا في مراسم جرت خلال السبوع الجاري.

وقالت «يونيسف» ليبيا، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن مدرسة امساعد «ستمكن ما يقرب من 800 طفل، ضمنهم أطفال نازحون ولاجئون، من الوصول إلى مساحة تعلم توفر لهم الحماية في بيئة آمنة وصديقة للطفل».

وأوضحت أن المشروع جزء من «مبادرة بلوبرنت للعمل المشترك» التي أطلقتها «يونيسف» ومفوضية اللاجئين، مبينة أنها «استراتيجية عالمية تقوم عليها الوكالتان للتعاون وتعزيز الجهود لأجل توفير التوعية والمساعدة الموسعة وتقديم الخدمات الأساسية والحماية، وذلك بهدف دعم الأطفال المتنقلين».

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وأضافت أن أعمال صيانة وإعادة تأهيل مدرسة امساعد التي بدأت في أكتوبر 2021، شملت تركيب نوافذ وأبواب جديدة وكابلات كهربائية في المدرسة، وتجديد مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المدرسة من أجل تمكين الأطفال ذوي الإعاقة من الوصول إليها، إضافة إلى إعادة طلاء المدرسة من الداخل والخارج، وتوفير مظلة لساحة المدرسة، وإنشاء مدخل جديد للمدرسة لتسهيل دخول الأطفال ذوي الإعاقات الجسدية.

مدرسة امساعد التي أعلنت «يوسيف» الانتهاء من صيانتها. (يونسيف)