مؤسسة النفط تدرس مع إيني تطوير الحقول النفطية

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع مدير عام شركة إيني شمال أفريقيا إنطونيو بولساري، ملفات تطوير الحقول النفطية والغازية المكتشفة وغير المطورة.

وتباحث الطرفان خلال اجتماع موسع، سير العمل في مشغل مليتة للنفط والغاز، وإمكانية تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الاستثمار في الحقول النفطية والغازية المكتشفة وغير المطورة، وتطويرها، بهدف تحقيق المستهدفات، التي في مقدمتها زيادة معدلات الإنتاج لدعم الاقتصاد المحلي- وفقاً لما ورد في بيان المؤسسة.

وأكد صنع الله -من جهته- أن المؤسسة ستستمر في التعاون مع شريكها الاستراتيجي إيني، لتحقيق خطط المؤسسة وتطلعاتها المستقبلية لتطوير قطاع النفط الليبي وزيادة معدلات الإنتاج.

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