في ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية.. إيطاليا تؤكد المصير الواحد لضفتي المتوسط

شدد وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو على أن “الشراكة بين إفريقيا وإيطاليا تستند إلى جذور راسخة ودائمة، وان بلاده مقتنعة بالمصير الواحد لضفتي البحر الأبيض المتوسط.

واعتبر دي مايو، بحسب وكالة آكي الإيطالية، أن تحقيق مستقبل مزدهر ومستدام مستحيل ما لم تتوافق الشعوب الأفريقية والأوروبية خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات والتطرف والعنف.

جاء ذلك خلال خطاب له بمقر وزارة الخارجية الإيطالية لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الافريقية الذي يوافق الخامس والعشرين من مايو عام ألف وتسعمائة وثلاثة وستين.