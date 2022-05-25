الدبيبة: الحل أن نبدأ الانتخابات البرلمانية نهاية العام

العنوان – طرابلس

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء إن الحل أن نبدأ الانتخابات البرلمانية نهاية العام وأن نعلن عنها ونبدأ التسجيل خلال الشهر المقبل.

وتوقع الدبيبة خلال الأسبوع التشاوري لداعمي الانتخابات تحت شعار “الليبييون جميعهم معنيون”، أن تكون هناك حرب ضده بعد أن يتم الإعلان عن تواريخ خطة العملية الانتخابية.

وأوضح رئيس الحكومة أن سبب تشكيل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لحكومة جديدة لإبعاد الأنظار عن الانتخابات البرلمانية.

وأشار الدبيبة إلى أن هناك دولًا حذرتهم من خطوة قيام المجلس الرئاسي بحل مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وقال رئيس الحكومة :”لابد أن نبحث عن بديل عنها إذا رفضت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الوقوف مع الشعب”.

وذكر الدبيبة أنه أوضح للأمم المتحدة أن اقتراح قيام لجنة الانتخابات البلدية بالانتخابات البرلمانية هو للضغط على المفوضية.