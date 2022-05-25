طرابلس ومدن أخرى تعود لسيناريو طرح الأحمال وقطع التيار الكهربائي

تقرير / 218

عاد فصل الصيف يطرق الأبواب ومعه تخوفات المواطنين من عودة شبح طرح الأحمال والانقطاعات اليومية لساعات للتيار الكهربائي، وما يرافقه من مفاقمة أعباء الحياة على المواطن، حيث يتبعه أيضاً انقطاع المياه وكل الخدمات المرتبطة بالطاقة.

إذ شهدت مدينة طرابلس في الساعات الماضية -الأربعاء- انقطاعات للتيار الكهربائي في أحياء متفرقة من المدينة وبعض الضواحي، تراوحت بين ساعتين و 5 ساعات في أزمنة متفاوتة، ما يشي بتوزيع طرح الأحمال المعمول به طيلة السنوات الماضية.

وكانت صفحة الشركة العامة للكهرباء فرع المنطقة الغربية قد أعلنت – في وقت سابق- عن طرح الأحمال لمدة 5 ساعات، فيما سجلت زليتن وسرت بالمنطقة الوسطى أول طرح أحمال في مفتتح هذا الصيف، أما دائرة توزيع طبرق في أقصى شرق البلاد فقد بررت انقطاع التيار -الأربعاء- على أغلب محطات المدينة بسبب إجراء صيانة في محطة شمال بنغازي، بينما لم تسجل مناطق أخرى أي انقطاعات للتيار الكهربائي.

يُذكر أن الشركة العامة للكهرباء تواصل مؤخراً تنويهاتها بترشيد استهلاك الطاقة مع حلول فصل الصيف، وخاصةً فيما يتعلق بالإنارة التي تستمر بقوة في فترات النهار والذروة في المحلات وصالات المبيعات الكبيرة والمنازل، مع دأب الشركة لصيانة المحطات والدوائر حفاظاً على استقرار الشبكة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشبكة العامة للكهرباء في كافة أرجاء البلاد شهدت استقراراً في التيار الكهربائي، ولم تسجل لأشهر أي انقطاعات، بالتزامن مع تعهدات حكومة الوحدة والشركة العامة للكهرباء بعدم العودة لفترة انقطاع الكهرباء وطرح الأحمال، بل وعدم حدوث البلاك آوت ولكن ما حدث في مدينة طرابلس وضواحيها ومدن أخرى متفرقة في الساعات الأخيرة، قرأه مراقبون بعودة وشيكة لذات الأزمة التي لم تُحل إلا جزئياً في ظل الكثير من المشاق التي تعانيها الشبكة، مثل الاعتداءات غير المسبوقة على خطوط إمدادات الطاقة وغيرها من مختنقات.

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