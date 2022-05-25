وليامز تلتقي بـ5+5 على هامش ورشة عمل فنية حول طرق الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح والتسريح

التقت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز باللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على هامش “ورشة العمل الفنية حول طرق الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الليبي التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا” في مدينة طليطلة.

وبحسب تغريدة لها على تويتر، فقد اتفق الطرفان على أن الشمولية الكاملة لعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج هي وسيلة مهمة لبناء السلام، إلى جانب إصلاح القطاع الأمني لتحقيق سلام وأمن مستدامين في ليبيا مع إدراك مدى استعداد الأطراف الليبية المعنية وأولوياتها.

‏وليامز أوضحت أن النتائج ستعزز المسار الأمني على المدى القصير، بينما ستعزز على المدى البعيد سيادة القانون وتحسن من أوضاع حقوق الإنسان. كما أكدت من جديد على ضرورة توحيد كافة الجهود للحفاظ على الهدوء على الأرض وعلى اتفاق وقف إطلاق النار.

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