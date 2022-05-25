مستشفى القطرون يؤكد وصول 35 حالة جراء الاشتباكات بمنطقة “كري” | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أعلن مسؤول بمستشفى القطرون العام وصول أكثر من 35 حالة جراء الاشتباكات الدائرة في منطقة “كري” داخل الحدود التشادية على مدار ثلاثة أيام.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء. قال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه: “إن الحالات التي وصلت أغلبها حرجة ومصابة بالرصاص وبينها إصابات بسلاح أبيض.. وكسور تعرضوا لها أثر سقوطهم من المرتفعات”.

وأوضح المسؤول، أنه تم تحويل حالات إلى العيادات الخارجية ومركز سبها الطبي. مشيراً إلى أن المصابين من الجنسية التشادية في الأغلب لأن الاشتباكات دائرة داخل الحدود التشادية.

وفي وقت سابق أكدت الناطقة باسم مركز سبها الطبي، حليمة الماهري.. استقبال المركز لأحد عشر جريحاً، أصيبوا جراء الاشتباكات الدائرة في الحدود التشادية. مشيرة إلى أن الإصابات متفاوتة بين جروح وكسور وسقوط من مرتفعات.

يذكر أن المناطق الحدودية التشادية مع ليبيا تشهد اشتباكات مسلحة بين قبائل المحاميد والقرعان وقبائل التاما.. وتعتبر هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها المنطقة اشتباكات.