المنفي: دور وزارة الثقاقة مهم في دعم المصالحة الوطنية

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء بطرابلس، وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، بالحكومة منتهية الولاية، مبروكة توغي عثمان، وعددا من مدراء الإدارات بالوزارة.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان إن اللقاء ناقش العديد من القضايا التي تهم قطاع الثقافة، وجهود الوزارة في الارتقاء بالمشهد الثقافي العام، وبحث بعض الإشكاليات التي تواجه الوزارة.

وأطلعت الوزيرة، رئيس المجلس الرئاسي، على سير العمل بوزارة الثقافة، ومكاتبها في كل البلديات والمناطق، والتنسيق المستمر بينها، للنهوض بالثقافة وتطوير مجالاتها وفنونها المختلفة، كما قدمت لمحة عن جهود الوزارة في دعم مشروع المصالحة الوطنية الذي يعمل المجلس الرئاسي على إنجازه ضمن استحقاقات المرحلة.

من جهته أكد المنفي على أهمية دور وزارة الثقافة في نشر التوعية، وخطاب التسامح، ونبذ خطاب الكراهية، ودعم المصالحة الوطنية الشاملة، لتجاوز الأزمة الراهنة، مبدياً استعداد المجلس لدعم الثقافة والمبدعين في هذا المجال.

وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد في كل المكاتب الثقافية، لتطوير آلية العمل وفق رؤية مستقبلية لإنجاح العمل الثقافي.