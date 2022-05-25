محمد الزين يطلع المنفي على عمل قوة مكافحة الإرهاب خلال الفترة الماضية 

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، اللواء محمد الزين آمر قوة مكافحة الإرهاب، لتقديم إحاطةً كاملة عن عمل القوة خلال الفترة الماضية، في التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي، بمجهودات قوة مكافحة الإرهاب بتعاونها مع الجهات الأمنية، في تأمين حياة المواطنين وحفظ الممتلكات العامة والخاصة.

ومن جانب آخر، التقى المنفي، اليوم الأربعاء، العقيد مصطفى قدور نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية للشؤون الأمنية، وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، في بيان على فيسبوك، أن الاجتماع

وبحث اللقاء “الإجراءات المتعلقة بالقرار الصادر عن رئيس الجهاز، بشأن إعفاء نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية للشؤون الأمنية”.

وأكد «المنفي» خلال اللقاء بأن “مثل هذه القرارات من اختصاصات المجلس الرئاسي”، منوهاً أن “نشر قرارات صادرة عن الجهاز عبر وسائل الإعلام يعتبر مخالفاً، للوائح والقوانين المعمول بها”.