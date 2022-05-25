في بيان الإيراد والإنفاق..المركزي: تحقيق فائض 30 مليار دينار بعد إلغاء بندي التنمية والطوارئ

العنوان – طرابلس

أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء تحقيق فائض قدره 30 مليار دينار ليبي بعد إلغاء بندي التنمية و الطوارئ.

وأضاف المركزي في بيانه للإيراد والإنفاق من 1 يناير حتى 30 أبريل 2022، أن إجمالي الإيرادات 52.9 مليار، وإجمالي الإنفاق 22.9 مليار دينار.

وأشار المصرف المركزي إلى أن إجمالي إنفاق مجلس النواب 250.426 مليون، وإجمالي إنفاق مجلس الدولة 14.246 مليون.

وأكد مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي إنفاق مجلس الوزراء 222.692 مليون، وإجمالي إنفاق وزارة النفط 3.705 مليار.

وأوضح المصرف أن تمويل الإنفاق الحكومي يتم وفقا لأذونات صرف واردة من وزارة المالية في حدود (1/12) من نفقات العام 2021 في الأبواب المسموح بالصرف عليها.

وذكر أن إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة بلغت 11.2 مليار دولار منها 2.5 مليار دولار إتاوات عن سنوات سابقة.

وأضاف المصرف المركزي أن استخدامات النقد الأجنبي بلغت 6.6 مليار دولار، وبلغت الالتزامات القائمة 3.7 مليار دولار.

وأفاد المركزي أن فاتورة استيراد المحروقات تدفع من مبيعات النفط مباشرة منذ نوفمبر 2021 من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

وكشف المصرف أنه تم وضع ترتيبات مالية طارئة ومؤقتة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط بمبلغ إجمالي وقدره 34 ملیار دینار.