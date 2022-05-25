الدبيبة يتهم النواب والدولة بالتشبث بالسلطة

أكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته لن تبقَ دقيقة واحدة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة الجديدة، وقال إن التوجه للانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية في ديسمبر الماضي كان خطأ.

وأضاف الدبيبة في كلمة له أثناء حضوره ومشاركته في اللقاء التشاوري لمرشحي الانتخابات ورؤوساء الأحزاب الذي شهدته مدينة طرابلس لدعم الانتخابات، أن مجلسي النواب والدولة يبررون كل مرة وجودهم في السلطة ويمددون كل مرة بقاءهم في مناصبهم، وأنهم لا يريدون الانتخابات، مؤكداً أن حكومته ستنطلق في إجراء الانتخابات البرلمانية بدءاً شهر يونيو المقبل على أن تكتمل في نهاية هذا العام.

وتجدر الإشارة بالمقابل إلى أن مراقبين ومسؤولين معارضين لحكومة الوحدة يرون في الدبيبة متشبثاً بالسلطة، رغم انتهاء صلاحية حكومته في 24 ديسمبر 2021، ولا وجود لدلائل تبرهن على مصداقية ما يطرحه خلال أحاديثه عن إجراء انتخابات في شهر يونيو المقبل، في إشارة إلى أن إجراء الانتخابات خلال تلك الفترة المتبقية أمر ليس بالسهل لأسباب عدة، في مقدمتها الأوضاع الأمنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية