المحجوب: اللافي أقال قدور وجاءت الأوامر للمنفي لتدارك الخطأ

وصف المحلل السياسي محمد المحجوب بيان إعادة مصطفى قدور لمنصب نائب رئيس جهاز المخابرات للشؤون الأمنية، بأنه مسرحية”، على حد وصفه.

وقال المحجوب في تغريدة عبر “تويتر” إن “الذي قام بإقالة مصطفى قدور هو وليد اللافي، ولتدارك خطورة الموقف جاءت الأوامر لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإعادته إلى منصبه”، على حد وصفه.

وتساءل: “بما أن المنفي تحدث عن الاختصاصات؛ متى تم احترام قراراته واختصاصاته من قبل اللص (رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد) الدبيبة أو الميليشيات التي تسيطر على طرابلس؟”، على حد وصفه.