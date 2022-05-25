مصرف ليبيا: ندعو مؤسسات الدولة لبناء جسور الثقة والمصداقية مع الجميع

دعا مصرف ليبيا المركزي كافة مؤسسات الدولة لتكثيف الجهود مع تزايد الحاجة لمواصلة السعي نحو بناء جسور الثقة والمصداقية مع الجميع خدمة للصالح العام.

وأصدر مصرف ليبيا المركزية بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والّذي يُغَطّي الفترة الممتدة من 2022/01/01 حتى 2022/04/30 في حلّته الجديدة.

وأكد المصرف، في بيان له، استمراره في بذل الجهود لتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الأدوات المتاحة بغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي وكل ما يتعلق به من أنشطة.