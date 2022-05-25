حمودة: الحكومة تؤكد جاهزيتها لتنفيذ الانتخابات منتصف العام

العنوان – طرابلس

قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية محمد حمودة اليوم الأربعاء إن الحكومة تؤكد جاهزيتها لتنفيذ الانتخابات منتصف العام.

وأضاف حمودة أن الحكومة أكدت على ذلك في وقت سابق وبشكل مستمر طوال الأشهر الأخيرة.

وأوضح المتحدث أن الحكومة مستعدة لتوفير كافة الإمكانيات لنجاح الانتخابات، سواء فيما يتعلق بالموارد المالية أو ما يتعلق بتأمين الانتخابات في كافة مراحلها.

وذكر حمودة أن الحكومة تشدد على ضرورة تحلي جميع الأطراف السياسية بالمسؤولية والشعور بمعاناة المواطنين، وتقديم التنازلات من أجل إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات.

واشار المتحدث إلى أن توقف عدم التوافق حولها نتيجة التركيز على المصالح الضيقة، وعدم قدرة الجهات المعنية من إنجازها؛ حائلا أمام طموحات وأحلام الليبيين، في اختيار ممثليهم بنزاهة وشفافية، والوصول إلى استقرار سياسي يساعد على تحقيق التنمية وبناء مستقبل أفضل لليبيين، بعيدا عن الحروب وخسائر الأرواح والأموال.