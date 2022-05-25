السنوسي: قرار الحويج بشأن حظر الأجانب من ممارسة الأنشطة التجارية باطل ومخالف للقانون

ليبيا – قال الحقوقي الليبي حافظ السنوسي إن قرار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال بشأن حظر الأجانب من ممارسة الأنشطة التجارية بمفردهم بشكل مباشر في ليبيا قرار مخالف للقانون مخالفة صريحة فيما يتعلق بالعمالة العربية.

السنوسي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1989 بشأن حقوق وواجبات العرب في ليبيا نص على أن “يكون للعرب المقيمين في ليبيا، كافة الحقوق والواجبات”، ونصت المادة الثالثة على: (تضع اللجنة الشعبية العامة -مجلس الوزراء – الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.).

وأضاف أن اللجنة الشعبية العامة -مجلس الوزراء- أصدرت قرارها رقم (49) لسنة 1990 بشأن الضوابط المنظمة لحقوق وواجبات العرب في ليبيا والذي نص في مادته الخامسة على: “للعربي المقيم في ليبيا أن يتقدم إلى الجهة المختصة للحصول على رخصة لمزاولة عمل أو مهنة أو حرفة أو صناعة في الداخل، وذلك على النحو الذي تحدده اللوائح المنظمة للرخص. وللعربي أن يقيم بنفسه أو بالمشاركة مع الغير من العرب تشاركية إنتاجية وفقًا للأحكام المنظمة لذلك في التشريعات النافذة”.

ونوه إلى أن المادة السادسة نصت على: “للعربي المقيم إقامة دائمة في ليبيا حق التملك أو الانتفاع بالعقارات لغرض السكنى أو لمزاولة مهنته أو حرفته أو صناعته، وذلك بوسيلة التخصيص من قبل الجهات العامة أو عن طريق الشراء. وللعربي إذا كان مقيمًا في ليبيا إقامة دائمة حق الانتفاع بالأرض الزراعية لغرض استغلالها مدى حياته وحياة ورثته من بعده، بشرط أن يكونوا مقيمين بليبيا إقامة دائمة”.

وأوضح السنوسي أنه وفقًا لنصوص القانون وقرار رئاسة الوزراء يكون قرار وزير الاقتصاد مخالف للقانون وباطل.

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