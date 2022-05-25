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توافق إيطالي ألماني بخصوص دعم الاستقرار في ليبيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال نيكولا أورلاندو المبعوث الخاص لوزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي إلى ليبيا، إنه أجرى مشاورات بناءة مع كريستيان باك المدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا، بوزارة الخارجية الألمانية بخصوص ليبيا.

وأضاف أورلاندو في تغريدة له، أن إيطاليا وألمانيا تتبعان نفس النهج تجاه ليبيا، وأكد التزام البلدين تجاه استقرار ووحدة ليبيا ومواصلة العمل عن كثب مع الشركاء الليبيين والدوليين الرئيسيين لدعم الانتخابات وتحقيق السلام.

وأجرى أورلاندو مجموعة لقاءات مع مسؤولين محليين وإقليميين الفترة الماضية لبحث الوضع الليبي، معرباً عن دعم بلاده لجهود الوساطة التي تقودها المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز.

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قناة 218 الليبية

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