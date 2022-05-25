“بركة محمد”: لا علاقة لـ التبو في الصراع القبلي القائم في مواقع مناجم الذهب بتشاد | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

فند محمد بركة أحد أعيان قبيلة التبو في تيجرهي، الأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول مشاركة قبيلة التبو في الاشتباكات الدائرة بمواقع مناجم الذهب بالحدود التشادية.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، قال بركة: “إن الاشتباكات بين قبائل المحاميد العرب وقبائل التاما “الزغاوه.. داخل دولة تشاد.

مؤكداً أن الاشتباكات دائرة في بمواقع التنقيب عن الذهب في موقع الـ 7 وموقع الـ 35 والتي تبعد عن الحدود الليبية 100 كم.

وأوضح بركة، أنه لا علاقة لقبيلة التبو بالأمر ولا يوجد أي صدام أو صراع بين قبيلتي التبو والمحاميد في ليبيا أو داخل الحدود الليبية.