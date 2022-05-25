روسيا تبحث مع سلطات ليبيا إعادة فتح سفارتها في طرابلس

بحث وفد روسي، أمس، مع مسؤولين ليبيين الترتيبات اللازمة لإعادة افتتاح مقر السفارة الروسية في العاصمة طرابلس (غرب)، وذلك خلال استقبال مراد أحميمة، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون القنصلية الليبية، بمقر الوزارة بالعاصمة وفداً من الاتحاد الروسي برئاسة مدير إدارة التخطيط بوزارة الخارجية الروسية، حيدر رشيد أغانيد، والقائم بأعمال السفارة الروسية لدى ليبيا دجاشميد بولتايف، بالإضافة إلى السكرتير الثاني لدى السفارة الروسية في ليبيا، سيرجي خاباروف.

وتمحور اللقاء حول الترتيبات الأمنية اللازمة لاستئناف السفارة الروسية عملها من العاصمة، بعد أن علّقت أعمالها هناك منذ عام 2013.

ورحب وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالوفد الروسي، وأثنى على «حرصهم على تقديم الدعم اللازم لتنفيذ خطة إعادة فتح السفارة»، بينما أكد أغانيد على أهمية تواجد السفارة في طرابلس لدعم وتطوير العلاقات التاريخية بين البلدين، وتقديم الخدمات للمواطنين الراغبين في زيارة روسيا. وعبّر عن حرص حكومة بلاده على دعم أواصر الصداقة بين الشعبين.