المصرف المركزي: وضع ترتيبات مالية طارئة لمؤسسة النفط بـ34 مليار دينار

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى المصرف من يناير إلى أبريل بلغت 11.2 مليار دولار، منها 2.5 مليار من إتاوات عن سنوات سابقة.

وذكر المصرف، في بيانه الشهري، أنه بلغت استخدامات النقد الأجنبي 6.6 مليار دولار، وبلغت الالتزامات القائمة 3.7 مليار دولار، مؤكدا وضع ترتيبات مالية طارئة ومؤقتة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط بمبلغ إجمالي قدره 34 مليار دينار.

وأضاف، أن عدد القطاعات الممولة من الخزانة العامة يبلغ 36 قطاعا، وعدد الجهات التابعة لها يبلغ 831 جهة، فيما بلغ إجمالي إيرادات الدولة من مطلع يناير إلى نهاية أبريل، 52.9 مليار دينار، وإجمالي الإنفاق 22.9 مليار دينار.