ليبيا المركزي: أكثر من نصف الإنفاق العام كان على الرواتب

العنوان-طرابلس

أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي تسجيل الباب الثالث “التنمية” وكذلك الباب الخامس “الطوارئ” صفر إنفاق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2022، في مقابل صرف 93.4% من الإنفاق العام لبابي الرواتب والدعم، بواقع 21 مليار و400 مليون دينار.

جاء ذلك في بيان عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية أبريل الماضي.

وبلغ إجمالي الإنفاق الفعلي 22.9 مليار دينار، من بينها 13.3 مليار دينار للرواتب، تمثل 58% من إجمالي الإنفاق العام، و8.1 مليار دينار للدعم تمثل نحو 35%، وباقي الإنفاق للنفقات التسييرية 1.5 مليار دينار (6.5%).

وأظهر جدول البيانات تحقيق فائض بقيمة 30 مليار دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 52.9 مليار دينار.