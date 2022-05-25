السني يبحث مع مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن تطورات الوضع الراهن في ليبيا

ناقش مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة ” الطاهر السني خلال لقائه بمندوبة الولايات المتحدة السفيرة ليندا غرينفيلد، تطورات الوضع الراهن والتحديات التي تواجه المسار السياسي في ليبيا.

السني بين في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على تويتر أنه تم التأكيد على أهمية دور أمريكا لدعم الحلول السلمية للأزمة لتفادي أي تصعيد عسكري أو مواجهات مسلحة، كما تمت مناقشة الجهود الأممية والحوارات المختلفة الجارية وأهمية أن تُفضي إلى توافق وطني لإنجاز الانتخابات العامة في أقرب الآجال.

كما بحث الجانبان تأثير الأزمة الدولية الراهنة على ليبيا والمنطقة، وكيفية دعم الاستقرار الأمني والاقتصادي وعدم نقل الصراع إلى ليبيا وإنهاء كافة أنواع التدخلات الأجنبية.

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