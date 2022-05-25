سبها الطبي يكشف لـ أخبار ليبيا 24 عن الحالة الصحية لجرحى اشتباكات الحدود التشادية | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أكدت الناطقة باسم مركز سبها الطبي، حليمة الماهري، استقبال المركز لأحد عشر جريحاً، أصيبوا جراء الاشتباكات الدائرة في الحدود التشادية.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، قالت الماهري: “إن الجرحى إصاباتهم متفاوتة بين المتوسطة والحرجة. لافتة إلى أن الجرحى أصيبوا جراء الاشتباكات في منطقة “كري” داخل الحدود التشادية.

وأوضحت الماهري، أن المستشفى استقبل حالتين مساء الأمس الثلاثاء، واستقبل اليوم تسعة حالات. مشيرة إلى أن الإصابات متفاوتة بين جروح وكسور وسقوط من مرتفعات.

يذكر أن المناطق الحدودية التشادية مع ليبيا تشهد اشتباكات مسلحة منذ يومين. وتعتبر هذه الاشتباكات ليست المرة الأولى التي تشهدها المنطقة.