بالرغم من تمسكه بالسلطة.. الدبيبة: استمراري في المنصب سببه الناس وأتمنى أن أرتاح من التعب

اقترح رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، “إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية العام الجاري”، متوقعًا أن “تكون هناك حرب شعواء ضده بعد أن يعلن تواريخ خطة إجراء العملية الانتخابية المرتقبة”، بحسب قوله. الدبيبة، وفي كلمته خلال مشاركته في فعاليات الأسبوع التشاوري لداعمي الانتخابات الذي يقام تحت شعار “الليبيون جميعهم معنيون”، اليوم الأربعاء، قال: “قلت أمس إذا كانت المشكلة في شخصي فأنا مستعد أن أجلس في بيتي إذا كان في ذلك مصلحة الليبيين، واستمراري في المنصب سببه الناس وخدمتهم وحاجتهم، ولكن أتمنى أن أرتاح من التعب الذي رأيته في المنصب خلال 9 أشهر، وأشعر أنني في الشواية، والمتعة التي أريدها بدون مجاملة أو نفاق هي رؤية الاستقرار عبر الانتخابات”. وتابع: “سنسلم السلطة لحكومة منتخبة ولن نسمح بحكومة تحاول الدخول بالدم، الحكومة من حقها تقديم مشروعات قوانين، واخترنا مجموعة شخصيات رائعة لعمل قانون انتخابات أو قاعدة دستورية، وقالوا عنها قانون الدبيبة، والحكومة لن تأخذ القانون وتعتمده وتصدره، بل تقترح القانون وتقدمه، واستعنا باللجنة لمساعدة الحكومة ولإبعاد الشبهات عنا، ووزيرة العدل كان يمكنها إصدار قانون ولكن أردنا أن نأخذ مسافة واللجنة هي من تقترح”، بحسب قوله.

وأضاف: “اللجنة مطلوب منها الاجتماع بالمواطنين والمكونات في كل المناطق، وقلتم لا نريد هذا المقترح ولدينا حساسية من أي شيء يأتي من الحكومة، وكنا نريد أخذ زمام المبادرة، وإذا كنتم تنتظرون المبادرة من البرلمان فلن يخرجوا لكم شيئا، وكذلك مجلس الدولة المستمر منذ 10 سنوات”، بحسب قوله.

وتابع: “قالوا إن المشكلة ليست في الانتخابات ولكن في السلطة التنفيذية وقاموا بتشكيل حكومة جديدة، قلنا إن المشكلة ليست في السلطة التنفيذية التي مهمتها تمويل المفوضية التي عينوها، والمفوضية هم من عينوها والقوانين هم من أصدروها والليبيين جاهزون والباقي فقط هو تحديد موعد للاقتراع، وهناك حديث عن حكومة مصغرة، والحكومة ليست مشكلة لأن دورها فقط الدعم والتأمين، فأين المشكلة؟ المشكلة في القوانين، ولدينا قانونين، أحدهما يضم الأحزاب والآخر يقصيها، ولدينا مشكلتان في الأحزاب، منها التمويل من الخارج وهذا مرفوض، ولا يمكن أن السماح لأحزاب تتلقى أموالا لتدير بها الحروب، والمشكلة الأخرى هي الأحزاب التي تستغل الدين وترفع شعارات دينية للوصول للسلطة، وقررنا إجراء الانتخابات ومصممون عليها، ولن نبقى دقيقة واحدة بعد تشكيل الحكومة المنتخبة، ولدي اتصالات بكل أنحاء ليبيا خصوصا بالشرق تؤكد أنهم يريدون الانتخابات وهناك حراك كبير من أجل إجرائها، والذين يقفون ضد الانتخابات وضد الدستور أشخاص بعينهم وهم خائفون على مناصبهم”، بحسب قوله.

–

وزعم الدبيبة، تجهيز وزارة داخليته، “قوة قوامها 37 ألف عنصر لحماية الانتخابات، تحمل اسم الإدارة العامة للانتخابات”، بحسب قوله.

وجدد الدبيبة في كلمته، انتقاده لمجلسي النواب والدولة متهمًا “المجلسين بالسعي لعرقلة الانتخابات”، معتبرا أن “سبب توجه المجلسين إلى تشكيل حكومة جديدة هو إبعاد الأنظار عن الانتخابات البرلمانية”، بحسب قوله.

ورأى الدبيبة أن “الحل في ليبيا يبدأ بإجراء الانتخابات البرلمانية نهاية العام الجاري، وأن نعلن عنها ونبدأ التسجيل خلال الشهر المقبل باعتبارها الحل الأنسب في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد”، متوقعًا أن “تكون هناك حرب شعواء ضدنا بعد أن نعلن تواريخ خطة العملية الانتخابية”، بحسب قوله.

وطالب الدبيبة، في كلمته، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بضرورة “الوقوف مع الشعب” وتمكينه من اختيار ممثليه في السلطة التشريعية، لافتًا إلى أنه في حال رفضت المفوضية “الوقوف مع الشعب، فلابد أن نبحث عن بديل عنها”، بحسب قوله.

وعن موقف الأمم المتحدة والدول المعنية بالأزمة في ليبيا، ذكر الدبيبة أنه أوضح “للأمم المتحدة أن اقتراح قيام لجنة الانتخابات البلدية بالانتخابات البرلمانية هو للضغط على المفوضية من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية”، مشيرًا إلى أن “هناك دولًا بعينها تقف ضد الانتخابات خاصة البرلمانية منها”، بحسب قوله.

كما لفت الدبيبة إلى أن “هناك دولًا حذرتنا من خطوة قيام المجلس الرئاسي بحل مجلسي النواب والدولة” وهو “مطلب طالما تردد خلال الأيام الأخيرة إثر استمرار مماطلة المجلسين في التوصل إلى توافق بشان القاعدة الدستورية التي تعذر الاتفاق بشأنها؛ ما أدى إلى عرقلة العملية الانتخابية التي دشنتها المفوضية مطلع نوفمبر 2021″، بحسب قوله.

وتابع: “الحراك الشعبي هو من يستطيع الضغط على المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتوصيل رأي الليبيين الذين يطالبون بتجميد المجلسين، والرئاسي ليس المنفي فقط، ولابد من إجماع الثلاثي على القرارات التي يصدرها المجلس، والرئاسي لا يختلف معنا على ضرورة الانتخابات، ولكن البعض منهم لن يسمحوا بالتجميد”، بحسب قوله.

وأضاف: “قصة الرئاسي معقدة وهناك من يقول إنه غير منتخب من الشعب، رغم أنه منتخب، والمطالبون بالانتخابات يمكنهم طلب لقاء مع المنفي لعرض مطالبهم وإسماع صوتهم”، بحسب قوله.

واستكمل: “رئيس الجزائر عبد المجيد تَبُّون نصحني بعدم إجراء الانتخابات في يوم واحد، وقال إنهم استمروا في إجرائها 6 أشهر، وهذه الفكرة يمكن تطبيقها في ليبيا بإجراء الانتخابات بكل مدينة أسبوعيًا حسب ظروفها حتى ننتهي منها”، بحسب قوله.

وأضاف: “لا نريد توظيف الجمعيات الأهلية حتى لا يفسر ذلك بأننا نضع يدنا عليها، ومستعدون لدعم هذه الجمعيات في حدود المعقول وواجبهم أن يعرضوا على الليبيين أعمالهم في الإعلام، ولدينا 80 قناة، وجددنا قناة الحكومة الوطنية وترحب بالكل حتى لجنة عودة الأمانة وأخذ مساحة لعرض أعمالهم”، بحسب قوله.

وتابع: “سأطرح مبادرة بتواريخ محددة للانتخابات، ولنرى ماذا يفعلون، ولا يمكن أن تُجرى في يوم واحد، وهناك من قال إن انتخابات المجالس البلدية هي الحل، وهناك من قال إن الرئاسي يمكن أن يقدم الحل، وأعجبني شخص قال لا نريد الدبيبة ولا البرلمان ولا الرئاسي، ولكن نريد الانتخابات نهاية شهر يونيو”، بحسب قوله.

واستكمل: “أؤكد أن ضغط الشارع مهم وعليكم الخروج للضغط، وأقول لكم اطلعوا للضغط من أجل الانتخابات، واخرجوا لتشجيع الكرة ولكن أيضا للمطالبة بحقوقكم، والحمد لله اليوم نتمتع بأقصى أنواع الحرية، والأمم المتحدة ستسمع رأي الشارع، والمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز لن تدير حلا دون رأي الليبيين”، بحسب قوله.

وزاد: “لماذا لا نستفتي على الدستور، ومن الذي عطل الاستفتاء؟ ونحن الذين انتخبنا لجنة الدستور، واطلعت أمس على مسودة الدستور وأمرت بطباعة مليون نسخة ليطلع عليها الليبيون، وأقول لليبيين اطلعوا على الدستور ستجدون فيه ما يسركم، وليس أمامنا إلا إقرار قاعدة دستورية وقوانين جديدة يصدرها البرلمان الجديد”، بحسب قوله.

وتابع: “الشباب الذين ينتظرون ليؤدوا دورهم قد يكونوا أفضل منا، وهذا حقهم، ونحن أخذنا دورنا، وصبرنا 10 سنوات ولا نستطيع الصبر أكثر من ذلك، وأحد الشباب اقترح إجراء استفتاء إلكتروني، وهذا يتطلب مسح إلكتروني، واليوم تكلمت مع مسؤول البريد، والتصويت الإلكتروني يخرج نتائج دقيقة، والتسجيل تم إلكترونيا، ومشكلة الأرقام الوطنية لا تعيق الانتخابات البرلمانية لأن الدوائر تعرف إذا كان هذا مقيم أو هذا ميت، وتعرف إذا كان هناك تزوير”.

وأضاف: “كل مدينة يمكنها إجراء انتخاباتها وتخرج نوابها، وأنا متأكد أن ليبيا كلها ستقوم بتطبيق هذه التجربة، ودعونا نبدأ التجربة لإنهاء المراحل الانتقالية، وحتى لا نُتهم بتعطيل الانتخابات، والمفوضية قالت إنها مستعدة ولكنها متخوفة من أن يمنعها البرلمان، ونرى ضرورة الضغط على المفوضية، وإذا عجزت المفوضية فالحل البديل هو مفوضية البلديات وهي نفسها بدون أي فرق ونفس الصناديق والإجراءات، والأمم المتحدة ناقشتني في فكرة تجاوز المفوضية وقلت لهم هذا ضغط عليها لمباشرة أعمالها”، بحسب قوله.

واستكمل: “إذا لم نضغط لإجراء الانتخابات فلن تجرى ولن نخرج من الأزمة، وهذه محاولاتنا لتحريك الماء الراكد رغم اتهامنا بتعطيل الانتخابات، وأنصحكم بالخروج للمطالبة بحقكم في دولتكم ورئاستكم وحكومتكم ومن يمثلكم، وما نتحدث به هنا يتحدث به أهلنا في طبرق والبيضاء وباقي المدن، وأقسموا لي أنه لا حل إلا الانتخابات، والبعض اقترح الاستعانة بلجنة 17 فبراير التي أصدرت قوانين الانتخابات ولكن هذه عليها خلاف”، بحسب قوله.