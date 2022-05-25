العباني: جبهة الدبيبة ليست موحّدة

كشف عضو مجلس النواب محمد العباني عن انقسام داخل “جبهة عبد الحميد الدبيبة” رئيس حكومة الوحدة المؤقتة الذي يرفض تسليم السلطة.

وعلق العباني على ما ذكرته وكالة ”نوفا“ الإيطالية، أن الدبيبة التقى قادة مجموعات مسلحة أبرزهم محمد الحسن ومختار الحجاوي من قيادات المليشيات في مصراتة.

وقال العباني إن ”اللقاء يحمل وجهين، الأول أن الدبيبة هو رئيس للوزراء ووزير للدفاع، وبالتالي اجتماعه بالقيادات العسكرية يدخل في صميم اختصاصه، والثاني أن الدبيبة الذي يستمر في السلطة ولم يسلمها لحكومة الاستقرار الوطني يحاول جاهدًا دعم جهود إبقائه في طرابلس، وتعزيز أركانه وحمايتها“.

ورأى النائب أن ”هذا يحتاج إلى قوة مسلحة وهي في غرب ليبيا متمركزة أغلبها في المجموعات المسلحة، وبالتالي لا يستغرب أن يكون لقاؤه في هذا الاتجاه لإعداد خطة للتصدي لمحاولة باشاغا دخول طرابلس مجددًا“.

وبحسب العباني فإنّ ”جبهة الدبيبة ليست موحدة، فالمجموعات المسلحة كل لها أهدافها ومراكزها ومصالحها المادية التي تسعى لحمايتها، وبالتالي هذه الجماعات في المنطقة الغربية تحكمها ظروفها واتجاهاتها، وبينها من رحب بقرار البرلمان تكليف فتحي باشاغا، وهناك من يرحب بدخوله لطرابلس مقابل آخرين يعارضون ذلك، والمجموعتان لهما حججهما، وتعدد المجموعات المسلحة سبب الصراع في ليبيا“ وفق رأيه.