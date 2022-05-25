المركزي: صرف 250 مليون دينار لمجلس النواب و14 مليونا لـ«الدولة» خلال أربعة أشهر

أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي، الصادرة الأربعاء، أن عن صرف 250 مليون دينار لمجلس النواب و14 مليونا للمجلس الأعلى للدولة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2022.

وأفاد المركزي، في بيان عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية أبريل المنقضي، بأن مخصصات مجلس النواب والجهات التابعة له بلغت 250 مليونًا و426 ألف دينار، منها 203 مليونا و880 ألف دينار للباب الأول (الرواتب)، و46 مليونًا و546 ألف دينار للباب الثاني (النفقات التسييرية).

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أما مخصصات المجلس الأعلى للدولة، بلغت 14 مليونا و246 ألف دينار، منها 4 ملايين للباب الأول (الرواتب)، و10 ملايين و150 ألف دينار للباب الثاني (النفقات التسييرية).

وتشير البيانات إلى أن مخصصات المجلس الرئاسي، خلال تلك الفترة، بلغت 131 مليونًا و354 ألف دينار، منها 101 مليون و346 ألف دينار للباب الأول (الرواتب)، و30 مليونا للباب الثاني (النفقات التسييرية).

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