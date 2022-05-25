عون: إنتاج ليبيا من الغاز لن يكفي سد الاحتياجات الداخلية مستقبلا

العنوان-طرابلس

قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، محمد عون، إن تطوير الاكتشافات النفطية والغازية في كامل ليبيا سيستغرق ثلاثاً إلى سبع سنوات، وحينها فقط ستتمكن ليبيا من تعويض جزء بسيط فقط من الإمدادات الروسية.

وأوضح عون في تصريح لوكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن حقول الغاز البحرية قيد التطوير بموجب اتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، مشيراً إلى أن الإنتاج المستقبلي لن يكون قادراً على سد الاحتياجات الداخلية، حيث إن محطات توليد الكهرباء في ليبيا تحتاج مليار قدم مكعب من الغاز (28.3 مليون متر مكعب) وهي كمية معرضة لأن تتضاعف مستقبلاً.

وأكد عون أنه شكّل لجنة للتواصل مع الفعاليات في مناطق الجنوب والشرق والغرب بخصوص الإغلاق النفطي، مؤكداً أن الإغلاقات تتم خارج نطاق الحكماء والفاعلين في هذه المناطق.

وأعرب وزير النفط عن أمله باستئناف إنتاج النفط نظراً لأن الإغلاق يؤثر على جميع الليبيين وعلى احتياطيات الدخل، بالإضافة إلى خسارة ليبيا من 550 إلى 600 ألف برميل يومياً.