إيطاليا وألمانيا: نؤكد التزامنا بالعمل على وحدة ليبيا واستقرارها

أكد المبعوث الإيطالي الخاص لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، خلال لقائه المدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا، بوزارة الخارجية الألمانية كريستيان باك، في روما، على التزام بلاده باستقرار ليبيا.

وذكر أورلاندو في تغريدة له عبر تويتر، “عمل إيطاليا وألمانيا على النمط نفسه في ليبيا، والتزامهما باستقرارها ووحدتها”.

وأكد المبعوث الإيطالي الخاص لدى ليبيا والمدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا، بوزارة الخارجية الألمانية مواصلتهما العمل عن كثب مع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لدعم الانتخابات والسلام في ليبيا.