ليبيا الان

إيطاليا وألمانيا يبحثان التزامهما بالعمل على وحدة ليبيا واستقرارها

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث المبعوث الإيطالي الخاص لدى ليبيا نيكولا أورلاندو يؤكد، خلال لقائه المدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا، بوزارة الخارجية الألمانية كريستيان باك، في روما، والتزامهما باستقرار ليبيا.

وذكر «أورلاندو» في تغريدة له عبر تويتر، عمل إيطاليا وألمانيا على النمط نفسه في ليبيا، والتزامهما باستقرارها ووحدتها.

وأكد المبعوث الإيطالي الخاص لدى ليبيا والمدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا، بوزارة الخارجية الألمانية مواصلتهما العمل عن كثب مع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لدعم الانتخابات والسلام في ليبيا.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك