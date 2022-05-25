إنقاذ 168 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة

أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية، الأربعاء، إنقاذ 168 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية في عمليتين منفصلتين.

وقال رئاسة أركان القوات البحرية، في منشور عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إن دوية تابع لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، نفذت عملتي إنقاذ المهاجرين الذين كانوا على قاربين خشبيين.

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وأضاف أن أنه جرى نقلهم إلى نقطة إنزال المهاجرين في نقطة إنزال مصفاة الزاوية، وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والطبية لهم، واتخاذ ‏الإجراءات القانونية حيالهم.