مع ارتفاع درجات الحرارة.. انقطاع التيار الكهربائي في طرابلس وبنغازي

العنوان-طرابلس

شهدت مدينتي طرابلس وبنغازي في الساعات الماضية من اليوم الأربعاء انقطاعات للتيار الكهربائي في أحياء متفرقة من المدينتين وبعض الضواحي.

وتراوحت ساعات طرح الأحمال بين الثلاث والخمس ساعات في أزمنة متفاوتة، ما يوحي بتوزيع طرح الأحمال المعمول به طيلة السنوات الماضية.

ولم توضح الشركة العامة للكهرباء أسباب أنقطاع التيار الكهربائي عن عدة مدن ليبية والتي وصل في بعضها طرح الأحمال إلى 5 ساعات.

فيما سجلت زليتن وسرت بالمنطقة الوسطى أول طرح أحمال في مفتتح هذا الصيف، أما دائرة توزيع طبرق في أقصى شرق البلاد فقد بررت انقطاع التيار -الأربعاء- على أغلب محطات المدينة بسبب إجراء صيانة في محطة شمال بنغازي، بينما لم تسجل مناطق أخرى أي انقطاعات للتيار الكهربائي.

وكانت قد شهدت الشبكة العامة للكهرباء استقرار للتيار الكهربائي ولم تسجل طيلة الأشهر الماضي أي انقطاعات.

ويأتي ذلك عقب توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء صيفية على معظم المناطق، خصوصًا على المناطق الغربية والخليج وسهل بنغازي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن تلك الأجواء ستشمل باقي مناطق البلاد غدًا.