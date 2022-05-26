طلاب الثانوية والإعدادية يحتجون على إلغاء الأسئلة الاسترشادية

نظم طلبة الشهادتين الثانوية والإعدادية بعدد من المدن، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية عبروا فيها عن اعتراضهم على قرار وزارة التربية والتعليم بالحكومة منتهية الولاية، بإلغاء الأسئلة الاسترشادية لتسهيل دخولهم الامتحانات النهائية.

وأكد الطلبة خلال وقفتهم، أن “الأسئلة الاسترشادية حق شرعي للطالب، ولها دور كبير في نجاح الخطة التعليمية، خاصة في الفترة السابقة والحالية المعقدة، نظرًا للعجز الحاصل في عدد من المواد بسبب جائحة كورونا”، بحسب قولهم.

وأكد الطلبة المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أنهم “مرحلون من السنة الأولى إلى الثانية والثالثة دون وجود تحصيل علمي، مما أثر عليهم سلبًا في الشهادة الثانوية باعتبار المناهج الدراسية مرتبطة ببعضها البعض”، بحسب قولهم.

ورأى الطلبة أن “قرار وزارة التربية والتعليم تقليص عدد أيام الدراسة إلى ثلاثة أيام في الأسبوع فقط أثر على التحصيل والاستيعاب العلمي للطالب دون اكتمال شرح المنهج العلمي المحدد من قبل الوزارة”، مطالبين بضرورة أن “تكون الأسئلة الاسترشادية مرتبة حسب الدروس والأبواب لسهولة التحضير الجيد من قبل المعلم والطالب”، بحسب قولهم.

وألغت وزارة التربية والتعليم بالحكومة منتهية الولاية مؤخرا الأسئلة الاسترشادية التي كانت الوزارة قررتها خلال فترة حكومة “الوفاق” السابقة بداية جائحة كورونا التي فرضت قيودا وتسببت في تعطيل العملية التعليمية لأكثر من مرة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب إصابة الطلاب والمعلمين بالفيروس.