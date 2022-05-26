حمودة: الحكومة جاهزة لإجراء الانتخابات منتصف العام الحالي

قال المتحدث باسم حكومة الوحدة المؤقتة محمد حمودة إن حكومته تؤكد جاهزيتها لتنفيذ الانتخابات (منتصف العام)، كما أكدت على ذلك في وقت سابق وبشكل مستمر طوال الأشهر الأخيرة.

وأضاف حمودة في بيان عبر “فيسبوك” أن الحكومة مستعدة لتوفير كافة الإمكانيات لنجاح الانتخابات، سواء فيما يتعلق بالموارد المالية أو ما يتعلق بتأمين الانتخابات في كافة مراحلها.

وتابع: “تشدد الحكومة على ضرورة تحلي جميع الأطراف السياسية بالمسؤولية والشعور بمعاناة المواطنين وتقديم التنازلات من أجل إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات، والتي وقف عدم التوافق حولها نتيجة التركيز على المصالح الضيقة، وعدم قدرة الجهات المعنية من إنجازها؛ حائلا أمام طموحات وأحلام الليبيين، في اختيار ممثليهم بنزاهة وشفافية، والوصول إلى استقرار سياسي يساعد على تحقيق التنمية وبناء مستقبل أفضل لليبيين، بعيدا عن الحروب وخسائر الأرواح والأموال”.