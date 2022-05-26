«المركزي»: صرف أكثر من مليار دينار لوزارة الدفاع و1.5 مليار لـ«الصحة» خلال 4 أشهر

أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي، الصادرة الأربعاء، صرف أكثر من مليار دينار لوزارة الدفاع و1.5 مليار لوزارة الصحة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2022.

وأفاد المركزي، في بيان عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية أبريل المنقضي، بأن مخصصات وزارة الدفاع والجهات التابعة لها بلغت مليارًا و82 مليون دينار، منها مليار و50 مليونًا للباب الأول (الرواتب)، و32 مليون دينار للباب الثاني (النفقات التسييرية).

أما مخصصات وزارة الصحة والجهات التابعة لها، خلال تلك الفترة، فبلغت مليارًا و567 مليون دينار، منها 436 مليونًا و727 ألف دينار للباب الأول (الرواتب)، و786 مليونًا و666 ألف دينار للباب الثاني (النفقات التسييرية).

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وتشير البيانات إلى أن مخصصات وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها، بلغت 5 مليارات و451 مليونًا و246 ألف دينار، منها مليار و519 مليونًا و975 ألف دينار للباب الأول (الرواتب)، و432 مليونًا و741 ألف دينار للباب الثاني (النفقات التسييرية)، و3 مليارات و499 مليونًا 530 ألف دينار للطوارئ (الدعم).

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