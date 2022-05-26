أحمد الأول: لا صحة لحدوث صدامات بين قبيلتي التبو والمحاميد في ليبيا

نفى أحمد الأول، سلطان التبو في ليبيا وتشاد والنيجر، وقوع أي أحداث عنف أو صدامات بين قبيلتي التبو والمحاميد في ليبيا، مؤكدا أن كل تلك الصدامات شهدتها الأراضي التشادية.

وذكر «الأول»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن الصدامات التي وقعت لا علاقة للجنوب الليبي بها، وأن تلك الأحداث وقعت في منطقة كوري بوغدي في تبستي بدولة تشاد.

وأكد أنه لا علاقة للتبو بالأمر، ولا صحة لوصول قتلى أو جرحى إلى مستشفى مرزق، موجها دعوة إلى حكومة تشاد لضبط الأمن في منطقة كوري بوغدي، ومنع التنقيب عن الذهب تفاديًا لوقوع أي صدامات أخرى.

ودعا الحكومة الليبية إلى تكثيف جهودها لضبط الأمن على الحدود الجنوبية مع دول الجوار تشاد والسودان والنيجر، مطالبا بتغليب لغة العقل بين الجميع، وعدم الصدام بين قبائل الجنوب أو على الحدود، وأي خلافات يجب حلها طبقا للأعراف والقانون.