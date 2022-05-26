مشاركة ليبية في الندوة 60 للجنة توحيد المصطلحات والمفاهيم العسكرية بجامعة الدول العربية

أخبار ليبيا 24

شارك، وفد من إدارة التدريب برئاسة الأركان العامة للجيش بحكومة الوحدة، في فعاليات الندوة الستون لتوحيد المصطلحات العسكرية في الجيوش العربية، والتي احتضنتها جامعة الدول العربية بمقرها بالعاصمة المصرية القاهرة.

وشارك في الندوة وفود من (16) دولة عربية. وخلال فعاليات الندوة، تمت مناقشة تحديث “المصطلحات الخاصة بالقوات الجوية، والقوات البحرية، والحرب النفسية، والحرب الإلكترونية” الصادرة عام 2007 من جامعة الدول العربية.

وانطلقت الندوة يوم 22 وستستمر حتى 26 مايو الجاري، حيث جرى افتتحاها من قبل السفير خليل إبراهيم الذوادي. الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية.

ويترأس الندوة العقيد بوزينه نورالدين رئيس وفد الجمهورية الجزائرية، ووزير مفوض طارق عبدالسلام.مدير الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي.